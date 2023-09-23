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Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya yanıt!

Işın Karaca, bir dönem yakın arkadaş olduğu Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bana Yolla'yı dinlediğini ama beğenmediğini açıkladı. Karaca'nın yorumuna sinirlenen ünlü popçu, isim vermeden meslektaşına sert bir göndermede bulundu.

Ekleme: 23.09.2023 - 01:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "Bana Yolla" isimli yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. '2. Sayfa' programına konuk olan Işın Karaca, "Bu aralar konuşmuyoruz" dediği Akalın'ın şarkısını beğenmediğini söyledi. Bu açıklama üzerine tartışmanın fitili ateşlendi.

Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya yanıt!

"ŞARKIYI BEĞENMEDİM, DEMET'TEN BEKLENTİM YÜKSEKTİ"

Işın Karaca, "Arkadaşın Demet Akalın'ın Bana Yolla şarkısını mı dinlemedin mi?" sorusuna, "Dinledim, beğenmedim. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in, o görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendi toparlar şimdi. Demet'le anne olduktan sonra kavga etmeme kararı almıştık. Ben onun kötü gün dostu olmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya yanıt!

"UNUTMAYIN İÇİME DOĞAR"

Akalın, meslektaşının sözlerinin ardından "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim ama unutmayın içime doğar" yazılı bir fotoğraf paylaşıp, "Her şey tam da böyle. Çok temiz, çok güzel kalbimiz var çünkü" notunu düştü.

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