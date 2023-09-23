Cansu Tosun tarzıyla ilgi odağı oldu

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında dünyaevine giren ve Marsel adında bir oğlu dünyaya gelen Cansu Tosun, önceki gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Kendisinin rol aldığı, Kasım 2022'de Merzifon'da gerçekleşen feci kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz anısına oynanan 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için AVM'ye gelen Cansu Tosun, oyun öncesi arkadaşlarıyla buluşup dondurma keyfi yaptı.TARZINI KONUŞTURDUGüzel oyuncu, file çantası ve kovboyları anımsatan kombiniyle dikkatleri üzerine topladı. Yeni projesi için çok çalıştıklarını belirten Tosun, ilk tiyatro oyunu olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirtti.