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'Bu biz değiliz! Bebek de bizim değil'

'Eltilerin Savaşı'ndan sonra hayranlarından uzak kalan Gupse Özay, 'Lohusa' filmi ile 2024'te sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni projesi için çalışmalara başlayan başarılı oyuncu ve senarist, bir yaşındaki kızı Jan Asya'nın fotoğrafı diye sosyal medyada paylaşılan kareye açıklık getirdi.

Ekleme: 23.09.2023 - 01:14 Güncelleme: 23.09.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında vizyona giren 'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri süren ikili, 9 Eylül 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamış, kızlarına Jan Asya ismini vermişlerdi.
Jan; atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen anlamını taşıyor.

'Bu biz değiliz! Bebek de bizim değil'

"BAKIŞLAR BABAYA BENZİYOR"

Barış Arduç ile Gupse Özay, basın mensuplarının "Bebek kime benziyor?" sorusuna, "Bu konuda kavgalar var. Birisi görüyor 'anneye benziyor' diyor. Başkası geliyor 'babaya benziyor' diyor. Bakışlar babaya benziyor. Galiba babaya benziyor" yanıtını vermişlerdi.

'Bu biz değiliz! Bebek de bizim değil'

"FOTOĞRAFLARIMIZI ALIP BİRLEŞTİRMİŞLER"

Gupse Özay, sosyal medyaya 'Jan Asya'nın fotoğrafı' şeklinde paylaşılan bir kareye tepki gösterdi. Söz konusu görüntünün montaj olduğunu vurgulayan oyuncu, doğumhanedeki fotoğrafla ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi.

Doğumdan beni şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın.

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