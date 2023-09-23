Boğaz'da Merve Özbey gecesi

Kuruçeşme sahnesi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, heyecanını, “Dinleyicilerimizi çok güzel bir sahne bekliyor. Uzun süre sonra verdiğimiz büyük konserlerden birisi ve çok özenle hazırlandık. Bugün soğuk havayı ısıtmaya geldik” sözleriyle dile getirdi."ÇOK GÜZEL ŞARKILAR GELECEK"Yeni çalışmalarının sinyalini de veren ünlü sanatçı, "Çok güzel şarkılar gelecek ve hepsi sırada. Klipler çekilmeye başlanacak yani dinleyiciyi çok bekletmeyeceğiz" dedi."HER TARZTA SÖYLEYECEĞİM"Kuruçeşme Açıkhava’nın büyülü atmosferi, Merve Özbey hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen 'Duman' şarkısıyla sahneye adım atan Özbey, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına “Sizlerle burada sohbet ediyor olabilmek benim için çok önemli. Bu gece Kuruçeşme’de istediğiniz şarkıları bana iletebilirsiniz. Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a, Yıldız Tilbe’den Sertab Erener’e kadar her tarzda söyleyeceğim" sözleriyle selamladı.KURUÇEŞME'NİN YILDIZISesiyle kulaklara hitap ettiği kadar şıklığıyla da gözlere hitap eden Özbey, Amor Garibovic imzalı iki farklı kostümüyle Kuruçeşme’de yıldız gibi parladı. Merve Özbey, rocktan arabeske, türkülerden pop şarkılara uzanan zengin repertuvarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.