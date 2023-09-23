Annesi hayatını kaybetti

Uzun zamandır beyin kanseri ile mücadele eden Deniz Seki'nin annesi Güler Seki'den acı haber geldi. Güler Seki'nin hayatını kaybettiğini Deniz Seki sosyal medyadan duyurdu. Seki, paylaşımında "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dönemde verdiği kiloların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Deniz Seki cephesinden acı haber geldi. Uzun yıllardır beyin kanseriyle mücadele eden Deniz Seki'nin annesi Güler Seki hayatını kaybetti.DENİZ SEKİ'NİN ANNESİ GÜLER SEKİ HAYATINI KAYBETTİDaha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, 'Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.