Yeşilçam efsanesi Harika Avcı'dan üzen haber! İntihara teşebbüs etti

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı ile ilgili üzen bir iddia gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçının intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Türk sinemasında sayısız filmde rol alan ve seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Harika Avcı gündemde yer alıyor. Güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vuran Avcı’ya geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulmuş ve ünlü ismin tedaviyi reddettiği öğrenilmişti.Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bilal Özcan’ın iddiasına göre; Harika Avcı intihara teşebbüs etti. Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği iddia edilen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.Canlı yayına bağlanan Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı... Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." açıklamasını yaptı.