Şarkıcı Yaşar'dan nostaljik paylaşım

90'lı yıllarda pop müziğe damga vuran isimler arasında yer alan, ilk albümünü 1996'da çıkaran Yaşar, okul föneminde çekilen bir kareyi Instagram hesabından yayınladı.Adana'da 39 yıl önce çekilen kare ile takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran 53 yaşındaki şarkıcı, "Adana, Yeni Kolej , 1984 gibi" notunu düştü.