Salih Bademci babalık duygusunu anlattı

Dilek Taşı dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Salih Bademci, baba olma duygusunu anlattı. Salih Bademci, "Babalık aklımı değiştirdi, aklımı aldı" dedi.

Salih Bademci, Dilek Taşı adlı dizideki performansıyla beğeni topluyor. Kulüp, Dilek Taşı ve Aydınlıkevler ile son dönemin en popüler oyuncuları arasına yerleşen Salih Bademci, baba olmayı anlattı. Kendisi de evli ve bir çocuk babası olan Salih Bademci, şunları söyledi:



"BABALIK AKLIMI DEĞİŞTİRDİ, AKLIMI ALDI"



"Babalık aklımı değiştirdi, aklımı aldı... İçten içe kendime sürekli şunu hatırlatıyorum; o bir birey ve sadece senin çocuğun değil. O şu anda senin çocuğun, kısa bir süre sonra kendi hayatı olacak. Senin yanında kalacak tek kişi var, eşin, bunu unutma!"



Bademci, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan oyuncu İmer Özgün ile tam 8 yıldır evli.