  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 28,76 - 28,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melek Mosso'dan flaş açıklama!

Henüz dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başlayan, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Melek Mosso, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Ünlü şarkıcı, ilk çalışmaya başladığı dönemde yaşadığı zorlukları ve 'Davarcı' olan soyadını değiştirme hikayesini anlattı.

Ekleme: 22.09.2023 - 02:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı ilk teklisini çıkaran, müzik dünyasında son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, katılığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalara bulundu.

"SOYADIMA 10 DAKİKA İÇİNDE KARAR VERDİK"

16 yaşımdan beri Mosso'yum. Akrabalarım beni sosyal medyada bulmasın diye kendime bir profil aldım. Mosso bir müzik terimi, neşeli ve hızlanan anlamına geliyor. Flüt notalarında çok olur. Oradan aldığım bir mahlasımdı Mosso. Müzikleri yüklerken de ekiple birlikte 10 dakika içinde düşünüp, karar verdiğimiz bir isim oldu, üzerinde kafa patlattığımız bir şey değildi.

Melek Mosso'dan flaş açıklama!

"KARTONUN ÜZERİNE ATTIĞIM SÜNGERİN ÜZERİNDE YATIYORDUM"

Ünlü şarkıcı, ailesinden ayrıldığı ve ilk çalışmaya başladığı dönemi, "Bütün zorluklar şu an o kadar güzel geliyor ki. O çabanın her anının keyfini çıkartarak yaşadım, zorluğun da keyfini çıkartmak diye bir şey var" sözleriyle anlattı.

Çok kötü bir evde kalıyordum. Kartonun üzerine sünger atmıştım, orada yatıyordum. Bir elektrikli soba vardı. Evimin doğru dürüst kapısı, penceresi yoktu. Öğretmen maaşı alıyorum. Hayata yetebilmek için hem özel ders veriyorum, gece mekanlarda sahneye çıkıyorum. 4'te eve gelip, 08:30 dersine yetişiyordum. Annemle babam evi ilk gördüklerinde şoke oldular, Annem ağlamaya başladı. Bana garip geldi onların üzüntüsü, ben çok mutluydum. Beni sonra o evden taşıdılar.

Melek Mosso'dan flaş açıklama!

"ÖLDÜRÜLEN KADINLARI HATIRLIYORUZ AMA ADAMLARI HATIRLAMIYORUZ!"

Kuzenini aile içi şiddet nedeniyle kaybettiğini ifade eden Melek Mosso, duygularını ve erkek şiddeti için düşüncelerini de paylaştı.

Adlandıramıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum, kayıplar verdim, travmalarını atlatmam yıllar aldı. Kuzenim öldürüldü, onu da öldüren kocasıydı ve ben o kadını gördüm, unutamıyorum. Aklımdan silemiyorum, kimse silemez. Ben öldürenin psikolojisini asla anlayamıyorum! Empati yapamadığım tek yer burası. Biz o kadınların isimlerini hatırlıyoruz sürekli, o adamların yüzlerini unutmamalıyız. Kadınların isimleri ve nasıl kaybettiğimiz değil, o adamların yüzleri zihnimize kazınmalı. Bütün kadınların yüzlerini hatırlıyoruz değil mi, ama katilleri hatırlamıyoruz! Bir gün kendime dedim ki; bu adamların yüzlerini unutmayacağım. Adamlar dışarıda ve ellerini kollarını sallayarak geziyor. Özgecanlar, Hülyalar...

Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile' mesajı: Küresel planları bozmak için elimizden geleni yapacağız
Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
İstanbul barajları alarm verirken hiçbir somut adım atmayan İmamoğlu'dan vatandaşa su tasarrufu çağrısı
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız
Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
CHP’de bir bakanlık skandalı daha! Gelecek Partili o isim açıkladı: Bizzat Özgür Özel teklif etti!
LGBT lobisine tepkiler büyüyor… Kanadalılar ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!