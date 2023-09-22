  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 28,76 - 28,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuruçeşme'de unutulmaz konser şovu!

Ajda Pekkan Kuruçeşme konserleri kapsamında sahneye çıktı. Unutulmaz bir şov hazırlayan Ajda Pekkan, konseri sırasında ara ara sohbet de etti.

Ekleme: 22.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıktı. Ajda Pekkan sahne performansıyla kendisine hayran bıraktı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Ajda Pekkan'ın yoğun istek üzerine beşinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Kostümüyle göz kamaştıran Ajda Pekkan, büyük şova imza attığı konserinde enerjisiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı, müzik şölenine zaman zaman sevenleriyle sohbet etmek için ara verdi.

70'li yıllardan beri "Süperstar" ünvanını taşıyan Ajda Pekkan, "Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben de size bu güzel duyguları yaşatabiliyorsam ne mutlu bana" sözleriyle hayranlarına seslendi.

Milyonlara ezberlettiği şarkılarını, Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran sevenleriyle söyleyen ünlü sanatçı, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasikleriyle mest etti. Süperstar'ın geniş repertuarıyla hayran bıraktığı gecenin sonunda sevenleri salonu terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Ajda Pekkan, 3 şarkı daha seslendirerek tam 2,5 saat sahnede kaldı.
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 12 terörist öldürüldü
'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
CHP’li belediyeler birbirine düştü… CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak
Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Emekliyi yarı yolda bıraktı!
Ekrem İmamoğlu Halk Tv'nin patronuna göz yumdu mahalleli isyan etti! Biz çivi çakamıyoruz, O villayı iki katına çıkardı
Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile' mesajı: Küresel planları bozmak için elimizden geleni yapacağız
Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
İstanbul barajları alarm verirken hiçbir somut adım atmayan İmamoğlu'dan vatandaşa su tasarrufu çağrısı
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!