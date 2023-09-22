Kaçak gelin Derya Uluğ!

Derya Uluğ, Yansıma şarkısının klibinde sevgilisi Asil Gök ve ekip arkadaşlarıyla beraber rol aldı. Rol gereği istemediği bir evlilik yapmak üzere olan ünlü ismin düğünü, gönül verdiği Asil Gök ve arkadaşları tarafından basıldı. İlk kez gelinlik giyen şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.Sarıyer Hünkarsuyu Kasrı'nda gerçekleşen klip çekimi için profesyonel bir düğün organizasyon firmasıyla çalışıldı. Klipte 70 kişilik cast ve 40 kişilik prodüksiyon çalışanının görev aldığı öğrenildi.