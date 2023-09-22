Bronzluğu gündem oldu!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, hem kombini hem de bronz teni sosyal medyanın diline düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı sevilen dizisi Aile'nin ikinci sezonuna hazırlanan Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın galasına katıldı.Yaz boyunca yoğun tempoda çalışan güzel oyuncunun zayıflamış olduğu gözlerden kaçmadı.Yalnızca uyumaya fırsat bulduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya'nın bronz teni ve makyajı sosyal medyanın diline düştü. Siyahlar içinde geceye katılan güzel oyuncunun sade şıklığını yüzünün rengi gölgeledi.Sadece uyumaya vakit bulabildiğini sürekli çalıştığını söyleyen Sarıkaya'nın bronzluğunu görenler "Bu nasıl yanmaktır", "İyi ki tatil yapmamış he" gibi yorumlar yaptı.