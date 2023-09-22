Bergüzar Korel 20 kilo verdi

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç le evli olan 3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi.Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, ekranlara dönmeye hazırlanırken imaj değiştirdi ve zayıfladı. 8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel son hallerini sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.‘Mide ameliyatı olduğu düşünülen Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.Düğüm dizisiyle ekrana dönecek olan Bergüzar Korel’in zayıflık sırrı da öğrenildi.2. Sayfa’nın haberine göre; Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi. Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu. Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.