Yasmin Erbil asker yolu gözlüyor

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz'ı askere yolladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.



Askere gitti



Erbil’in sevgilisi geçenlerde askere gitti. Yiğit Poyraz'ı şimdiden özleyen Yasmin Erbil şafak sayıyor.



Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz yazı tatil yaparak geçirmişti. Aşıkların Instagram hesabından paylaştğı tatil pozları hep gündem olmuştu.