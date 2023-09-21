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İkinci kez anne oldu

Beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturan Atiye, ikinci kızını da kucağına aldı.

Ekleme: 21.09.2023 - 08:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Atiye, ikinci kez anne oldu. 34 yaşındaki şarkıcı, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.

2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, ikinci kızını da dün akşam saatlerinde kucağına aldı.

Neva bebek doğdu

Ünlü şarkıcı, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi.

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