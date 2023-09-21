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Ezgi Mola: Psikolojik destek alıyorum

Sekiz aylık hamile olan Ezgi Mola, psikolojik destek aldığını açıkladı.

Ekleme: 21.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz mayıs ayında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, sekiz aylık hamile.

Erkek bebek bekleyen oyuncu, önceki gün yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

“Herkes tavsiye veriyor"

Hamileliğiyle ilgili konuşan Mola, “Herkes tavsiye veriyor. Bilmediğim bir dünyaya girdim. İnsanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor.” dedi.

“Onun adına karar vermek istemem"

Bebeğini reklamda oynatmayacağını söyleyen Mola, “Onun adına karar vermek istemem, ileride bana ‘Neden böyle yaptın?’ diyebilir.” diye konuştu.

Bebeğin 20 gündür tekmelediğini ifade eden Ezgi Mola, "İlk tekmesinde çok şaşırdım, bu yolculuğu onunla yaşıyor olmak çok güzel bir his. Mustafa da bu süreci idrak etmeye çalışıyor. Eğleniyoruz birlikte. Odayı hazırlamadık. Zaman içerisinde yapacağım. Psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum, bu hepimiz için önemli." dedi.

"Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanı"

İsme de karar vermediklerini açıklayan oyuncu "Mustafa’nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı (gülüyor). Daha çok yanımda olmasını temenni ediyorum, malumunuz yoğun çalışıyor. Şaka bir yana Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve çok iyi bir eş." dedi.
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