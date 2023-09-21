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Beyaz Gazete
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Avukatı açıklama yaptı

2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç'ın olduğu iddiası gündeme gelince yer yerinden oynadı. Özçelik'in avukatı da sessizliğini bozdu.

Ekleme: 21.09.2023 - 01:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Kılıç ise, hakkında birkaç gündür sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi.

“Üçüncü kişi var mı?”

Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç‘ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol, mahkemede hakimin “Üçüncü kişi var mı?” soruna “Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim.” yanıtını vermişti.

Barış Kılıç, hakkında çıkan bu iddialara sinirlenerek hemen açıklama yaptı. Kılıç, “Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…” ifadelerini kullandı.

Avukatı açıklama yaptı

Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan ise yıllar sonra sessizliğini bozdu ve şunları söyledi;

'18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı'

“18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı. O da yargılandı. Mahkum oldu ve cezası infaz edildi. Son zamanlarda sosyal medyada çıkan G.Ö'nün videolarını Barış Kılıç'ın çektiği iddia edilmekteyse de bu husus tamamen gerçeklere aykırıdır. Videonun üçüncü bir kişi tarafından çekilmediği bilirkişi raporuyla sabittir. Tarafımca üçüncü bir kişi olduğuna ilişkin bir emare olmuş olsaydı, mutlaka şikayet ederdim. Mahkemede dinlenen otelin güvenlik görevlilerinin beyanında otel odasına iki kişinin çıktığı, bir kişinin lobide beklediği ve daha sonra bu kişinin otelden ayrıldığı beyan edilmiştir.

'Vicdanım rahatsız oldu'

Ayrıca o tarihte Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ‘Özel hayatın gizliliğine ilişkin' davada da Barış Kılıç hiç yargılanmamıştır. Antalya'da görülen ana davada sadece tanık olarak dinlemiştir. Ben davalarımla ilgili demeç veren bir avukat değilim. Ancak masum bir insana karşı yapılan bu iftiradan dolayı vicdanım rahatsız oldu. Ve bu hususu, yani Barış Kılıç'ın olay gecesi odada olmadığını açıkça beyan ediyorum.”
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