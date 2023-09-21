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Aşklarının bitme neden belli oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Atakan Işıktutan ile yaşadığı 8 aylık ilişkisinin neden bittiğini açıkladı.

Ekleme: 21.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
36 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü ,kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Ancak evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelmiş; sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:

Ayrılık açıklaması

"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam."
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