Ünlü çiftin neşesi gözlerden kaçmadı!

Kanal D'de 24 Eylül Pazar günü üçüncü sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan 'Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu ile eşi Burcu Denizer, geçtiğimiz gün Kanyon'da görüntülendi.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı dizisinin üçüncü sezonu 24 Eylül Pazar günü başlıyor. Çekimlerin hızla devam ettiğini belirten Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile bir restoranda yemek yedikten sonra sinemaya girdi.Hamileliğinde son aylara giren Denizer, her şeyin yolunda olduğunu, keyifle bebeklerini beklediklerini söyledi. İkili, sinema çıkışı keyifli halleriyle objektiflere yansıdı.