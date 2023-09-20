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Takipçisine sert çıktı!

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 20.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da vereceği konser için hazırlıklar yapan Türk Pop Müziğinin eşsiz seslerinden Nilüfer’den üzen haber geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nilüfer, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"Tedavim devam ediyor"

Açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül'deki konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Takipçisine sert çıktı!
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