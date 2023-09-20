Seray Kaya imaj değiştirdi

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle tanınan Seray Kaya en son başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle de adından söz ettirdi.Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kaya, son pozlarıyla dikkat çekti.Kadın dizisindeki kıvırcık ve uzun saçlarıyla beğeni toplayan Kaya en son rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin sezon finali yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.Saçlarını kısacık kesen Kaya iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bazı takipçileri yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.