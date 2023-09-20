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Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, müzik danışmanı Zeynep Arda ile hayatını birleştirdi. Nikah töreni Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti.

Ekleme: 20.09.2023 - 01:55 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Özer Arkun ile Zeynep Arda, Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir ömür mutluluğa 'evet' dediler.

Gelin Zeynep Arda'nın nikah şahitliğini Çetin Tanışman ve Volkan Altuğ yaparken, Özer Arkun'un nikah şahitleri ise Rubato grubunun üyelerinden Eralp Görgün ve Göksun Çavdar oldu.

Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi

Çiftin nikâh törenine aileler ve yakın dostların yanı sıra şarkıcı Tan Taşçı da katıldı. Arkun ve Arda'nın balayı tercihi ise Kıbrıs olacak.

Rubato'nun solisti Özer Arkun evlendi



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