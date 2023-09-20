Londra metrosunda görüntülendi

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İngiltere’ye gitti.Londra’yı gezen güzel oyuncu, önceki gün metrodan pozlarını paylaştı. Takipçileri, Deniz'i önce İstanbul metrosunda sandı.Şehri böyle daha kolay gezdiğini söyleyen Deniz'in paylaştığı poza kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.Aşk hayatıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, son en son olarak Oğuzhan Koç ile anılmıştı. Bir partide beraber görüntülenen güzel oyuncu, iddiaları "Ben Oğuzhan Koç'u tanımıyorum." diye yalanlamıştı.