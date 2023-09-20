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Kiralık araba davası açtı

Daha önce çocuklarının nafakası ve ev nedeniyle karşı karşıya gelen Emina Jahovic ile eski eşi Mustafa Sandal yine mahkemelik oldu.

Ekleme: 20.09.2023 - 22:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikle ünlenen Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ünlü şarkıcıya araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Arabayı geri aldı iddiası

Boşanma protokolüne göre Emina Jahovic ile çocuklarının ihtiyaçları için bir otomobil kiralanacaktı. Bu otomobilin kiralama bedeli ve yakıt giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı. Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e 275 bin lira değerinde bir otomobil satın aldığı takdirde bu yükümlülük ortadan kalkacaktı. Bu yükümlülük enflasyon oranında revize edilecekti. Mustafa Sandal, boşanma protokolünün imzalanmasından sonra yükümlülüğünü ilk zamanlar yerine getirerek Emina Jahovic’e bir araç teslim etti. İddiaya göre Mustafa Sandal, pandemi döneminde bu aracı Emina Jahovic’ten rızası dışında geri aldı.

Mustafa Sandal’ın araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığını dava dilekçesinde belirten Emina Jahovic’in avukatı Oğul Şahin Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Emina kendi imkanlarıyla araba kiraladı"

"Müvekkil, kendi imkânlarıyla araç temini yoluna gitmiştir. 2021 Ocak ve 2022 Haziran ayı arasında müvekkil hissedarı olduğu şirketten araç kiralamıştır. Bu zamana kadarki kiralama bedeli ve yakıt giderlerinin tahsili için Mustafa Sandal aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Araç teslim borcuna aykırı davranan Mustafa Sandal yüzünden müvekkil bir başka kişiden araç istemiş ve 2022 Ağustos ayı ve sonrasında yeniden araç kiralamış ve ücretlerini kendisi ödemiştir.

"654 bin TL'yi faiziyle istiyoruz"

Mustafa Sandal, aleyhine başlatılan iki ayrı icra takibine itiraz edince takip durmuştur.

Mustafa Sandal’ın icra müdürlüklerine yaptığı itirazların iptalini istiyoruz. Alacak ve icra takibiyle birlikte toplam 654 bin 277 lira 91 kuruşun faiziyle birlikte Mustafa Sandal’dan tahsilini istiyoruz. Ayrıca yüzde 20’den az olmamak kaydıyla icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ediyoruz.”
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