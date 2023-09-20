Cansu Tosun ekranlara geri dönüyor!

Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün üç yaşındaki oğlu Marsel ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen anne oğul, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikâh masasına oturan, 2020'de anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, yeni sezona seyirciyle buluşmak için gün saydığını söyledi."İZLEYİCİNİN TEPKİSİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"Güzel oyuncu, "Uzun süre ekranlarda yer almadım. Heyecan verici bir senaryo ile tekrar izleyicilerin karşısına çıkacağım. İzleyicilerin tepkisini merakla bekliyorum" dedi.