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Pınar Eliçe'nin kiracısıyla başı derrte!

Annesinin oturduğu ev kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan Pınar Eliçe, İstanbul Şişli'deki dairesinde oturan kiracısını ne evden çıkartabiliyor, ne de aylardır kira alabiliyor. Ünlü şarkıcı ve sunucu, yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Ekleme: 2.09.2023 - 01:40 Güncelleme: 2.09.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Son aylarda kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalar sıkça gündeme geliyor. Anlaşmazlıklar kimi zaman da mahkemede son buluyor. Bu konuda mağduriyet yaşayan isimlerden biri de ünlü Pınar Eliçe oldu.

Pınar Eliçe'nin kiracısıyla başı derrte!

"KİRASINI ÖDEMİYOR"

Kiracısını ne evden çıkartabildiğini ne de aylardır kira alabildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, İranlı aile ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı.

Şişli'deki evimde iki yıldır 10 bin TL kira ile İranlı bir aile oturuyor. Son aylarda kirasını ödemiyorlar. Kirayı ödememesini de geçtim, annem çok mağdur oldu. Çünkü annemin oturduğu ev kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Oturacak başka evi olmadığı için Şişli'deki eve taşınması gerekli. Elimizde annemin evinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığına dair belge de var.

Pınar Eliçe'nin kiracısıyla başı derrte!

"200 BİN TL TALEP ETTİ"

Ev sahibi olarak içinde bulunduğu sıkıntılı duruma vurgu yapan Pınar Eliçe, "Kiracı en son evden çıkmak için benden 200 bin TL talep etti. Devletimiz kiracılar kadar ev sahiplerinin de haklarını korumalı" ifadelerini kullandı.

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