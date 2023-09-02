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Nursel Köse rol için bambaşka biri oldu!

Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönettiği, Tunceli'nın Ovacık ilçesinde çekilen 'Başkan' filminde seyircileri Nursel Köse sürprizi bekliyor. Ünlü oyuncu, rol gereği makyajla çirkinleşti.

Ekleme: 2.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 2.09.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan filminde Diren Polatoğulları, Necip Memili ve Büşra Pekin ile başrolü paylaşan Nursel Köse’ye; 14 ayar altın diş takıldı, yüzüne et benleri yerleştirildi, gözlerinin simetrisiyle oynandı. Dişlerin takılması ve diğer detaylarla birlikte uygulanan makyajın yapımı her gün en az iki saat sürdü.

62 yaşındaki oyuncu, filmde belediye başkanının varlıklı, özgüveni yüksek ve gösteriş meraklısı eşi 'Hacer' karakterine hayat veriyor. Giyimi, aksesuarları, altın dişleriyle kabuğuna sığmayan bir karakter olan Hacer’in tek derdi, film boyunca çeşitli entrikalar peşindeki eşinden ilgi ve sevgi görmektir.

Nursel Köse rol için bambaşka biri oldu!

"ÇİRKİN, GÜZEL, AKILLI, DELİ... BUNA BAKMIYORUM"

Yeni projesi için görüntüsünü değiştirmeyi kabul eden Nursel Köse; "Güzellik ya da çirkinlik kriteri hayatımda mesele değil. Her insanı olduğu gibi kabul etme felsefem var. Oynadığım karakterleri de sonuna kadar savunur, onun kişiliğine bürünür ve olduğu gibi sevdirmeye çalışırım. Çirkin, güzel, yaramaz, akıllı, deli... Buna bakmıyorum. Karakterin otantik olması ve komedide biraz da karikatürize edilmesine dayanarak aklımızın onda kalacağı bir figür yaratmak benim için önemli. Bunu yapmaya çalıştık ve sanırım başardık" dedi.

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