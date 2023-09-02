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İdo Tatlıses: Karım da karım

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay ise İbrahim Tatlıses, gelininin ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurmuştu. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Ekleme: 2.09.2023 - 01:46 Güncelleme: 2.09.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

İdo Tatlıses: Karım da karım

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.

İdo Tatlıses: Karım da karım

'TÜP BEBEK' AÇIKLAMASI!

Tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilen Yasemin Şefkatli ise konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum.

İdo Tatlıses: Karım da karım

"KARIM DA KARIM"

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İdo Tatlıses, 875 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Eşiyle kol kola yürürken çektiği bir videoda "Karım da karım, karım da karım!" diyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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