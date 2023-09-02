Hayranına mikrofon fırlattı!

Dünya turnesine çıkmış olan 50 Cent, Final Turu turnesinin bir parçası olarak Los Angeles'taki arenada konser verdi. Şarkı söylerken mikrofonun hatalı olduğunu ifade eden 50 Cent ekibe rahatsız olduğunu belirtti.50 CENT KADIN HAYRANINA MİKROFON FIRLATTIDurumum çözülmeyince sinirlenen ünlü rapçi, mikrofunu seyircilere doğru fırlattı ve bir kadın hayranının başını yardı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.TMZ'ye başvuran kadın hastanelik olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaştı. 50 Cent'in avukatı ise şarkıcının bu hareketi kasıtlı yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu savundu.