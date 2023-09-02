Hayranına mikrofon fırlattı!
Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent Çarşamba akşamı Los Angeles'ta hayranlarının karşısına çıktı. Konser esansında meydana gelen teknik arıza 50 Cent'i sinirlendirdi. O an eline geçen mikrofonu fırlatan ünlü rapçi kadın hayranını yaraladı. O anlara ait görüntüler olay yarattı.
Dünya turnesine çıkmış olan 50 Cent, Final Turu turnesinin bir parçası olarak Los Angeles'taki arenada konser verdi. Şarkı söylerken mikrofonun hatalı olduğunu ifade eden 50 Cent ekibe rahatsız olduğunu belirtti.
50 CENT KADIN HAYRANINA MİKROFON FIRLATTI
Durumum çözülmeyince sinirlenen ünlü rapçi, mikrofunu seyircilere doğru fırlattı ve bir kadın hayranının başını yardı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TMZ'ye başvuran kadın hastanelik olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaştı. 50 Cent'in avukatı ise şarkıcının bu hareketi kasıtlı yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu savundu.
50 CENT KADIN HAYRANINA MİKROFON FIRLATTI
Durumum çözülmeyince sinirlenen ünlü rapçi, mikrofunu seyircilere doğru fırlattı ve bir kadın hayranının başını yardı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TMZ'ye başvuran kadın hastanelik olduğunu söyledi ve fotoğrafını paylaştı. 50 Cent'in avukatı ise şarkıcının bu hareketi kasıtlı yapmadığını söyleyerek suçsuz olduğunu savundu.