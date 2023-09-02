Barbie eleştirilerine cevap

Berdan Mardini geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından pembe takım elbisesi ile çekildiği kareleri yayınladı. "Barbie" eleştirilerine maruz kalan Berdan Mardini sessizliğini bozdu. Ünlü türkücü, "Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor!" diyerek tepki gösterdi. Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim?" dedi.

Son dönemde büyük bir imaj değişikliğine giden Berdan Mardini, kıyfet tercihleri ile sıkça gündeme geliyor. Tepeden tırnağa pembelere bürünen ünlü türkücü Berdan Mardini'ye "Barbie" benzetmesi yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları Mardini'nin paylaşımının altına "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı" ve "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapmıştı.Ünlü türkücü Mardini, eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi:"Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor!" diyerek tepki gösterdi. Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin 'Aaa ne kadar yakışmış', ben giyeyim 'Türkücüye bak' oluyor."