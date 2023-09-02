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'Aşık oldum'

Venedik Film Festivali'ne güzel oyuncu Özge Özacar ertesi gün şehir turuna çıktı. Özge Özacar, Venedik'e olan hayranlığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Aşık oldum" şeklinde konuştu.

Ekleme: 2.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 2.09.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde "Ferrari" filminin galasına katıldı.

Festivalin ikinci gününde şehir gezisine katılan Özge Özacar, Venedik'e olan hayranlığını dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, şunları söyledi:

"Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum. Sadece film festivali aksıyla değil ,sanatın bir çok aksıyla buluşma imkânım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim"

'Aşık oldum'

'Aşık oldum'
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