'Aşık oldum'

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde "Ferrari" filminin galasına katıldı.Festivalin ikinci gününde şehir gezisine katılan Özge Özacar, Venedik'e olan hayranlığını dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, şunları söyledi:"Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum. Sadece film festivali aksıyla değil ,sanatın bir çok aksıyla buluşma imkânım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim"