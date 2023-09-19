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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Türkiye'de bir dönem 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'Young and the Restless' dizisinin üç Emmy ödüllü oyuncusu Billy Miller, 43 yaşında hayata veda etti.

Ekleme: 19.09.2023 - 01:30 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan dizi sezona bambaşka bir hikâye ile giriş yapıyor.

'All My Children' ve 'General Hospital' gibi dizilerde rol alan, Türkiye'de bir dönem 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'Young and the Restless' dizisindeki performansıyla üç kez gündüz kuşağı dalında Emmy Ödülü kazanan Billy Miller hayatını kaybetti.

Billy Miller'ın manik depresyon hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilirken, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

OYUNCU HAKKINDA

ABD'li oyuncu, ABC'nin 'All My Children' dizisindeki 'Richie Novak' rolüyle tanındı. Ardından CBS'in 'The Young and the Restless' dizisinde Billy Abbott rolünü üstlendi.

700'den fazla bölüm boyunca canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Billy Miller daha sonra, ABC'nin 'General Hospital' dizisinde Jason Morgan/Drew Cain rolünü üstlendi.

Televizyondaki en büyük pembe dizilerin bazılarında arka arkaya çalıştıktan sonra Billy Miller, 'Suits' ve 'Truth Be Told' gibi drama dizilerinde rol aldı. Ayrıca kariyeri boyunca 'Ray Donovan', 'Fatal Honeymoon', 'American Sniper', 'Ringer', 'Castle' ve 'Justified' filmlerinde rol aldı.

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