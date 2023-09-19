Petek Dinçöz oğlunun doğum gününü kutladı

Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün oğlu İrfan Aslan’ın 8. yaş gününü İstanbul Akvaryum’da kutladı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Petek Dinçöz, "Geçen yıl İrfan Aslan’ın yaş gününde Miami’deydik, bu yıl İstanbul Akvaryum’u tercih ettik. Oğlum da çok mutlu, burası gerçekten harika bir yer ve herkesin mutlaka gelip görmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.



Akvaryum dalgıçlarının balıkları beslemesi sırasında pasta üfleyen Aslan, ardından akvaryumun Amazon ormanları kısmında annesi Petek Dinçöz ile objektiflere poz verdi. Turlarını tamamladıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak alandan ayrıldılar.