  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Kayaalp'ten acı haber!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.09.2023 - 01:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti
MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi sözler: Bedelini ödeyecek
Fatih Altaylı'nın 4 yıl hapsi istendi! Din İşleri Yüksek Kurulu başkanına hakaret eden Altaylı'ya dava
Bodrum'da yine isale hattı patladı
İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Mansur Yavaş Özel Halk Otobüsü esnafına destek vermedi
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na bariyer çekti: Kongre salonuna gidişini engelledi!
Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yüzler teker teker Türkiye’ye dönüyor… AB ülkesinden itiraf sözleri: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı
İBB’de sistem çöktü: 4 yılda 30 yıl geriye gitti
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! TL'yi cazip kılacak ilave adımlar atıldı
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır
2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı

Malatya’da genç kız, hademe olarak çalıştığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı