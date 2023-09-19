Kolpaçino 4'te hesap vakti!

Şafak Sezer senaryosunu yazdığı ve tam 7 yıl sonra serinin devam filmini sunacağı Kolpaçino 4 için heyecanlı. Sürpriz isimleri kadrosunda bulunduracak olan Kolpaçino 4'te Şafak Sezer, seyirciye bir hesaplaşma ve arkadaşlık hikayesi sunacak.

Şafak Sezer'in merakla beklenen yeni filmi Kolpaçino 4 sete çıktı. Tam 7 yıl sonra serinin yeni hikayesini seyirciye sunmaya hazırlanan Şafak Sezer, bu filmde sürpriz isimlere de kadrosunda yer verecek.



İlk etapta şunu söyleyelim: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül tıpkı diğer işlerde olduğu gibi bu filmde de rol alıyorlar. Senaryo Şafak Sezer'e emanet, yapımcı ise ünlü prodüktör Polat Yağcı.



KOLPAÇİNO 4'TE NE ANLATILACAK?



Her şeyin dijitalleştiği şu dönemde vizyonu seçen Kolpaçino, Kasım ayında beyaz perdede olacak. Film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.



Ancak sadece bir hesaplaşma hikayesi değil, dostluk ve yeniden arkadaşlık kurulumu hikayeleri de seyirciye aktarılmış olacak.



KOLPAÇİNO'YA 4 SÜRPRİZ İSİM



Özgür, tüm karakterler ile ayrı ayrı yüzleşecek. Bunun yanında; 4 sürpriz isim de bulunuyor.



Sanatçılar İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil, filmin en büyük sürprizleri olacaklar. Bu 4 isim filmde direkt kendilerini oynayacaklar.