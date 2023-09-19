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İrem Derici, İspanya tatilinde!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, geçtiğimiz hafta Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını açıkladı. Büyük aşkın bitmesinin ardından İspanya'ya giden Derici, tek başına tatile gitmekten yakınınca takipçilerinden yorum gecikmedi.

Ekleme: 19.09.2023 - 01:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı ile sıkça magazin gündemine gelen İrem Derici (36), geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

Ancak evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelmiş; sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:

Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam.

İrem Derici, İspanya tatilinde!

"ELALEME VEREMİYORUM TELEFONU"

Ayrılığın ardından kız arkadaşlarıyla birlikte soluğu Çeşme'de alan Derici, son olarak rotasını İspanya'ya çevirdi.

Tatil fotoğraflarını 8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, tek başına tatile gitmenin kötü tarafından bahsetti:

Yalnız başına tatile gitmenin tek sıkıntısı fotoğraf. Elaleme de veremiyorum ki telefonu, 'Kardeşim bir çeker misin?' diye. Böbreğini çalarlar haberin olmaz, öyle muazzam bir hırsızlık var Barcelona’da. Resmen şu güzelliğe yazık oldu, tüüüğ...

İrem Derici, İspanya tatilinde!

"ATAKAN'DAN AYRILMASAYDIN"

Takipçileri, güzel şarkıcıya; "Atakan'dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı", "Beni işe al, fotoğraflarını çekeyim" ve "Bir selfie çubuğu işi çözer" gibi mesajlar yazdı.
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