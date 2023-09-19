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Gönlünü Bestemsu Özdemir'e kaptırdı

Manken Didem Soydan ile yaşadığı büyük aşk sona eren Burak Deniz, Bestemsu Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ekleme: 19.09.2023 - 08:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Üç yıl boyunca oyuncu Büşra Deniz ile birliktelik yaşayan, daha sonra ise Didem Soydan ile ilişkileri ortaya çıkan Burak Deniz, gönlünü meslektaşına kaptırdı.

İtalya'da tatil yaptı

Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir en son İtalya'da tatil yaptı.

Haklarında birliktelik dedikoduları dolaşan çift, geçtiğimiz haftalarda bir partide görüntülenmiş, ikinin yakın tavırları kafaları karıştırmıştı.

Burak Deniz - Bestemsu ÖzdemirBurak Deniz - Bestemsu Özdemir
Bodrum Türkbükü’nde bir markanın davetine katılan oyuncu ikili, gece boyunca birbirinden ayrılmamış, samimi görüntüler vermişti.

Saatlerce dans eden Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

İkili arasında davette başlayan yakınlaşma birlikteliğe dönüştü.

Öte yandan Burak Deniz, aşk iddialarını doğrular bir paylaşımda bulunmuştu. Yakışıklı oyuncu, Bestemsu Özdemir’in araba çarpması sonucu bacağını kaybeden ve barınaktan sahiplendiği köpeği Mia ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

Gönlünü Bestemsu Özdemir'e kaptırdı

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