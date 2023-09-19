"Oflu Hoca" karakteri ile tanınan Çetin Altay cephesinden güzel haber geldi. Eşi Gamze Kaçmaz ile geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Çetin Altay ikinci kez baba oldu. Çift, çocuklarına Ali Erhan ismini verdi.

2017 yılında Çetin Altay ile Gamze Kaçmaz dünyaevine girdi. Mutluluğu ile dikkatleri üzerine çeken Çetin Altay ile Gamze Kaçmaz'ın evliliğinde geçtiğimiz yıl kara bulutlar dolaşmaya başladı. Oyuncu Altay İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle boşanma davası açmıştı.İlk duruşmada Çetin Altay'ın avukatı, "Taraflar terapiste gitmeye karar vermiştir, duruşmanın ertelenmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, duruşmayı 1 ay sonrasına ertelemişti. Yaşananların ardından çift evliliklerine ikinci bir şans daha verdi.Ünlü çift, ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek kucağına alan çiftten Altay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hoş geldin oğlum. Allah, sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etsin" ifadelerine yer verdi. Çift, çocuklarına Ali Erhan ismini verdi.