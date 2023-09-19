Ajda Pekkan'dan alkış toplayan çağrı!

Ajda Pekkan yaz sezonunda konser veren sanatçılardan oldu. Son olarak Ankara'da sahne alan Ajda Pekkan, “Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım” çağrısında bulundu ve büyük alkış topladı.

Ajda Pekkan yaz sezonunda durmaksızın çalışmalarına devam eden sanatçılar arasında yer alıyor. Son olarak başkent Ankara'da sahne alan Ajda Pekkan, konser sahnesinden yaptığı çağrı ile büyük alkış topladı.



SOKAKTAKİ CANLARIMIZ İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU



Snob Magazin'de yer alan habere göre; sahnede sokakta yaşayan canlar için bir yardım talebinde bulunan Ajda Pekkan, "Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım" dediler.



Duyurusuyla büyük alkış toplayan Ajda Pekkan, konserini büyük bir coşku ile noktalamış oldu. Sanatçının bir sonraki konserinin İzmir'de olduğu öğrenildi.