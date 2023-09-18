Zeki Alasya’nın ilk eşi hayatını kaybetti!

"Köyden İndim Şehre" ve "Salak Milyoner" gibi unutulmaz filmlerde eşi Zeki Alasya ile rol alan Oya Alasya, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberini kızı Zeynep Alasya cenaze detaylarını vererek paylaştı.VEFATINI KIZI VE SEVENLERİ DUYURDUAlasya'nın ölüm haberini paylaşanlar arasında Bizimkiler dizisinin ünlü oyuncusu Müjgan Ağralı da bulunuyordu. Sonrasında Oya Alasya'nın kızı Zeynep Alasya da annesinin bugün defnedileceğini açıklayarak cenaze detaylarını paylaştı.İLK EŞİYDİTürk tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Oya Alasya, sinemanın merhum usta oyuncularından Zeki Alasya'nın ilk eşiydi.OYA ALASYA KİMDİR?Oya Alasya 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeki Alasya ile 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde karı kocayı oynadı ve gerçek hayatta da 1969 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ismini verdikleri bir kızları oldu ancak çift, 18 yıllık evliliklerini 1987 yılında sonlandırdı. Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar; Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner.