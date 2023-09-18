Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. NTV’nin meteoroloji yüzü olan Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Gökhan Abur için başsağlığı mesajı yayınladı.Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Yıllarca NTV'de hava durumu haberlerini sunan müzisyen ve meteoroloji editörü Gökhan Abur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve NTV ailesine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİAbur’un cenazesi bugün Üsküdar’daki Şakirin Camii’ne getirildi. Taziyeleri, eşi Hülya Abur ile kızları İlke ve Ekin Abur ve oğlu Baran Abur kabul etti. Cenaze törenine Abur ailesinin yakınları ile Gökhan Abur'un meslektaşları katıldı.EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDUGökhan Abur'un eşi Hülya Abur da cenaze namazında saf tuttu. Güçlükle ayakta duran Hülya Abur'u oğlu teselli etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abur’un cenazesi Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.GÖKHAN ABUR KİMDİR?Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.