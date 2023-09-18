Gelinlikli paylaşımları olay oldu!

Sosyal medyadan diziye dair paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'nun gelinlikli kareleri olay oldu. Saraçoğlu, "Kariyerim boyunca o kadar cok giydim ki ruh halim ektedir" notunu düştü.

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeke Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.Dizi başlar başlamaz ilk bölümden karelerini paylaşan Saraçoğlu'nun gelinlikli haline beğeni yağdı. Peş peşe paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikli karelerine, "Kariyerim boyunca o kadar cok giydim ki ruh halim ektedir…eyse efenim 2. Sezonumuzla bu aksam Star Tv 'de sizlerleyiz. Birbirimizi cok ozledik hadi bitsin artik bu hasret :)) bu sezon baya bombe btw" notunu düştü.