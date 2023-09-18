Ev sahibi Uzi'yi işfa etti

Son dönemin dikkat çeken rapçilerinden biri de Uzi, Aleyna Tilki ile olan ilişkisiyle daha da gündem olmuştu.2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcılarından olan Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti.Sahne ismi olarak "UZİ" Utku Cihan Yalçınkaya'nın olan rapçi için ev sahibi Elif Obdan sosyal medyadan isyan etti.Ünlü rapçının prodüktörüne de ulaşamadıklarını söyleyen Obdan, şunları yazdı:"2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!"Uzi'den ise açıklama gecikmedi. Rapçi açıklamasında "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmmaış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.Ev sahibi paylaşımdan sonra hesabını kapattı.