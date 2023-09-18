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Edis'ten 'Yunanistan'dan ev aldı' iddialarına yanıt!

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Edis, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderken bir hayranı tarafından görüntülenmişti. Yabancı bir hava yolu şirketi ile yurt dışına uçmayı tercih eden şarkıcı hakkında "Yatırım için mi Yunanistan'a gitti?" sorusu akıllara gelmişti. Edis, sosyal medyada 'gizli seyahat" olarak yorumlanan idiaya cevap verdi.

Ekleme: 18.09.2023 - 02:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 02:42 / Editör: Ozge Selin
Edis Görgülü, önceki gün katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü popçu, "Çok görüşemiyoruz sizlerle. Çünkü ben dışarıya çok çıkmıyorum hep stüdyodayım. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. İş ne derse onu yaşıyorum" dedi.

"AİLEMLE, ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞEMEDİM"

Bu yaz pek tatil yapamamaktan şikayetçi olan şarkıcı, "Bu yaz istediğim gibi tatil yapamadım. Ailemle görüşemedim, arkadaşlarımla görüşemedim. İsyan gibi olmasın ama çok çalıştık ve hiç dışarıya çıkamadım. İş olsun ama ya önemli olan o" diyerek sitemini dile getirdi.

Edis'ten 'Yunanistan'dan ev aldı' iddialarına yanıt!

"TEK KAÇAMAK O OLDU"

Yunanistan'a giderken uçakta bir hayranı tarafından fotoğrafı çekilen şarkıcının "Yunanistan'dan ev alacağı" haberleri çıkmıştı. Söz konusu iddiaya açıklık getiren Edis, "İki günlük gittim, Tek kaçamak o oldu yani. Tatil yapmak kadar da normal bir durum yok. Uçakta fotoğraf çektiler diye bir şey olmasına da gerek yok. Orada kim çekmiş olabilir, ona kızdım. Sürekli yurt dışına gidiyorum. Arkadaşlarımızla bir yer seçip, sürekli orda buluşuyoruz. Sık sık gidiyorum ve tek gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Edis'ten 'Yunanistan'dan ev aldı' iddialarına yanıt!

"LİSEDE DİNLEYİP UNUTAMADIĞIM BİR ŞARKIYDI"

Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Gülşen Çolakoğlu ile 'Sor' adlı parçada düet yapan Edis, "Radyolarda ve televizyonlarda en çok yayınlanan şarkı olmuş. Çok mutlu oldum ama Gülşen'le birlikte olmak da çok keyifli. Hangi dönemde olursa olsun her zaman Gülşen ile çalışmak çok keyif veriyor bana. Bir de Serdar Ortaç şarkısı var tabii. Serdar Ortaç şarkısı okumak benim için önemliydi. Lisedeyken dinleyip, unutamadığım bir şarkıydı. Hepsi bir hayali gerçekleştirmek gibi oldu" şeklinde konuştu.

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