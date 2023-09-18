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Burcu Esmersoy 'hamilelik' iddialarına yanıt!

Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde nikâh masasına oturan, mutlu gününe tanıklık edemeyen arkadaşları için İstanbul'da ikinci bir düğün yapan Burcu Esmersoy, İstinye'de alışveriş turunda görüntülendi. Son günlerde 'hamilelik' haberleri ile gündemde olan 46 yaşındaki güzel, çocukları çok sevdiğini söylerken, konu hakkında net bir açıklamaya imza attı.

Ekleme: 18.09.2023 - 02:36 Güncelleme: 18.09.2023 - 02:39 / Editör: Ozge Selin
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini 2 Eylül'de nikâh masasına taşımıştı. Evlilik teklinin geldiği İtalya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren çift, ikinci düğünlerini ise 7 Eylül'de yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yapmıştı.

"BU DÜĞÜN SADECE KARDEŞİM İÇİN YAPILDI"

Düğünde basın mensuplarının röportaj isteğini kırmayıp, eğlencesini yarıda kesen Esmersoy, "İkinci düğünümüzü yapıyoruz. Bodrum'da da bir düğün yapacaktık ama çok yorulduk, orada düğün olmayacak. İtalya'ya gelemeyen arkadaşlarımız için burada da düğün yapalım istedik. Kız kardeşim normalde İtalya'ya gelecekti ama ayağını burktuğu için gelemedi. Bu düğün sadece onun için yapılmış gibi oldu aslında" demişti.

Nazım Akmandil ise "Çok güzel bir beraberliğe adım attık bugün. Umarım bir ömür mutlu oluruz" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Burcu Esmersoy 'hamilelik' iddialarına yanıt!

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YER"

"Düğün neden İtalya'da yapıldı?" sorusuna ünlü sunucu, "Nazım evlenme teklifini İtalya'da yapmıştı, bizim için çok özel bir yer. Arkadaşlarımızla birlikte ilk mutluluğumuzu orada paylaşmak istedik" cevabını vermişti.

Burcu Esmersoy 'hamilelik' iddialarına yanıt!

"GÖZÜME O KADAR YAKIŞIKLI GELDİ Kİ"

46 yaşındaki güzel, İtalya'daki düğünde eşi Nazım Akmandil ile karşılıklı ağladıkları video hakkında konuşmuştu.

Tam virajı aldım döndüm, o kadar güzel o kadar yakışıklı geldi ki gözüme. Ağlıyor gibi de geldi, o anda gözlerimiz birleşti, ben ağladım o ağladı. Çok güzel bir andı. Anlık gelişti sizin anlayacağınız.

Burcu Esmersoy 'hamilelik' iddialarına yanıt!

"BEBEĞİN Ç'Sİ BİLE YOK"

İkinci düğün sonrası hamile olduğuna dair haberler çıkan Burcu Esmersoy, "Çocuğun ç'si bile yok" diyerek, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

"HAMİLELİK BANA ÇOK UZAK"

Güzel sunucu, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Hakkında çıkan hamilelik haberleri hatırlatılan Esmersoy, "Çocukları çok seviyorum ama şu an hamilelik bana çok uzak. Yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor, hatta eşime hediye alacağım” açıklamasını yaptı.
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