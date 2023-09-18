Britney Spears hayranlarına seslendi

Özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle gündemden düşmeyen Britney Spears, hayranlarından gelen yoğun ilgiden bahsetti.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, gündemden düşmüyor.



Sam Asghari'den boşanma sürecinde olan ve çıplak pozlarıyla dikkat çeken Spears sinirlendi.



41 yaşındaki pop yıldızı, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade etti.



'Huzur bozuyorsunuz'



Rahatsızlığını iç çamaşırlı pozlarıyla dile getiren Spears, “İnsanlar gittiğim her yerde 'Seni özledik, seni özledik' dediğinde o kadar büyülendim, o kadar size yakın hissettim ki. Sizinle konuşulmadığı zamanlarda benimle konuşabiliyorsunuz… Çünkü önemsiyorum. Yani... Merhaba demenize ve huzuru bozmanıza izin vermeyeyim mi?' ifadesini kullandı.