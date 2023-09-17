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Zirvenin sahibi yine o dizi!

Yeni sezonu merakla beklenen Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizileri 15 Eylül Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın düğünü konuşulurken Kızılcık Şerbeti'nde de Fatih ile Doğa arasındaki velayet savaşı gündem oldu. Gecenin sonunda reytinglerde kazanan taraf belli oldu. İşte 15 Eylül Cuma reyting sonuçları...

Ekleme: 17.09.2023 - 01:16 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
İki büyük rakip dizi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri ile önceki akşam ekrana getirildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin bölümleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Taro Emir Tekin, Binnur Kaya, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını yeni sezona Seyran ve Ferit'in düğünü damga vurdu. Bölüm sonunda Nükhet ve Kaya'nın yalıya gelmesi ise ortalığı karıştırdı.

Diğer yandan Kızılcık Şerbeti'nde de Pembe'nin Abdullah ve Alev aşkından şüphelenmesi çok konuşuldu. Doğa'nın bebeklerden birini kaybetmesi ve Fatih ile arasında başlayacak olan velayet savaşı gerilimi artırdı.

Fenomen dizilerin yayınlanan bölümlerinin ardından Cuma akşamının kazananı merak konusu oldu.15 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.
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