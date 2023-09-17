Motorlu gaspa uğradı!

Sokak ortasında motorlu gaspa uğrayan sosyal medya fenomeni Almina Bekmezoğlu, korku dolu anlar yaşadı. Soluğu savcılıkta alan Almina Bekmezoğlu şikayetçi oldu.

Sosyal medya fenomeni Almina Bekmezoğlu, motorlu gaspa uğradı. Ünlü fenomenin yaşadığı olayın detayları da ortaya çıktı.



Sabah'ta yer alan habere göre; İddiaya göre 23 Ağustos 2023 günü Ataşehir'de saat 15.00 sıralarında yolda yürüyen fenomen, aynı zamanda telefonla konuşuyordu. Aniden bir motosikletin yanına yaklaşmasıyla neye uğradığını şaşıran Bekmezoğlu, kasklı sürücünün saldırısıyla karşılaştı.



Elindeki telefonu almak için ünlü fenomeni yere düşüren Uğur Ç, telefonu kaptığı gibi hızla uzaklaştı. Gündüz vakti yağmalanan ünlü fenomen şoka girerken, yerden kalkarak motorun peşinden koşmaya başladı, ancak yetişemeyince savcılığın yolunu tuttu. Ünlü fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada savcılık, motorlu hırsızın izini sürdü. Çevredeki kameralar incelenince şüpheli Uğur Ç. yakayı ele verdi.



Kullandığı motoru kiraladığı ortaya çıkan şüphelinin kafasına taktığı kaskın da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Savunmasında suçlamaları reddeden şüpheliye "Yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.