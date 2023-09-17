Harika Avcı tedaviyi reddediyor

Maddi krizler yaşayan Harika Avcı'dan kötü haber geldi.

Yeşilçam’ın unutulmaz güzellerinden Harika Avcı'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.



Zaman zaman parasız kaldığı ve zor günler geçirdiğine dair haberlerle gündeme gelen Avcı'ya siroz teşhisi konulmuştu. Yıllardır ortalıkta gözükmeyen Harika Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği ortaya çıktı.



Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle zor günler geçiren Avcı'yı yakınlarının ikna etmeye çalıştığını öğrenildi.



Harika Avcı'nın 'manevi oğlum' dediği Harun Başal da bu gelişmeyi doğruladı.:



"Tedaviyi de kabul etmiyor"



"Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor"