Hadise'den hayranıyla paylaşım

Hadise, başörtülü bir hayranını sahneye çıkardığı anları paylaşarak, sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü isim o paylaşıma, "Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın.." notunu düştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşklarıyla adından söz ettiren Hadise, konserlerine ara vermeden devam ediyor.



Cesur sane pozlarıyla olay olan Hadise, son olarak sahneye tesettürlü bir hayranını çıkardı.



Ayşegül adındaki bir hayranını sahneye davet eden ve şarkı söyleyen Hadise, o anları da sosyal medyadan yayınladı.



"Fotoğrafa bakınca aynıyız"



Hadise, hayranlarıyla paylaştığı kareye şu notları düştü;



Dün akşam seyirci arasında Küçük Bir Yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül’ü gördüm... Küçük Bir Yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim.



Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın..



Ayşegül; “Ben de hep sıfırdayım” dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birilikte söyledik.



Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti Ayşegül ve o yüzük hala parmağımda.



Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamısız, hissetmişiz. Müzik, sanat hep olsun, bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül, Hadise fark etmez.



Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz…